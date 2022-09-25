Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації в РФ

Жителям Дагестану та іншим громадянам РФ необхідно продовжувати свою боротьбу проти мобілізації в Росії для того, щоб зберегти життя своїх дітей.

"Ми бачимо, що люди, зокрема в Дагестані, почали боротися за своє життя. Ми бачимо, що вони розуміють: це питання - про життя. Навіщо їхнім братам та синам гинути на цій війні? На війні, яку хоче одна людина. Він же не посилає на війну своїх дітей. Боріться за те, щоб не відправили на смерть ваших дітей - усіх, кого можуть забрати під цю злочинну російську мобілізацію", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що якщо вони все ж таки наважаться прийти на українську територію - живими їх уже не відпустять.