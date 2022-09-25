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"Это Россия напала на Украину". Протесты против мобилизации в Дагестане дошли до Махачкалы

Новина українською →
Дагестан, Воскресенье 25 сентября 2022 18:38
"Это Россия напала на Украину". Протесты против мобилизации в Дагестане дошли до Махачкалы Иллюстративное фото: протесты против мобилизации в Дагестане дошли до Махачкалы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Дагестане продолжаются протесты против мобилизации. Митингующие продвинулись до столицы республики Махачкалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, что в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала.

В столице женщины спорили с полицейским, утверждая, что Россия напала на Украину. Они также скандировали "Нет войне".

На видео также видно, как российские силовики задерживали людей. Кроме того, полицейский ударил по лицу задержанного, которого вели двое других силовиков.

Полицейские жестко обращались как с мужчинами, так и с женщинами.

Позже к силовикам в Махачкале прибыло подкрепление. Протестующие скандировали "Позор".

Напомним, что после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным в мобилизации, в России вспыхнули протесты по разным регионам. В разных городах страны задержали более двух тысяч человек.

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