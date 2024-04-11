ua en ru
Чт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский призвал пригласить Украину в НАТО: нет альтернатив, Путин хочет нас уничтожить

Четверг 11 апреля 2024 18:09
UA EN RU
Зеленский призвал пригласить Украину в НАТО: нет альтернатив, Путин хочет нас уничтожить Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам НАТО необходимо пригласить Украину в Альянс. Такому решению нет альтернатив, поскольку российский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Зеленский отметил, что каждая демократическая нация в Европе заслуживает быть членом Европейского союза и НАТО. Этот факт нужно подкрепить реальными действиями.

"Июнь - это время, когда будет правильно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, что Европа проявляет слабость", - подчеркнул глава украинского государства.

По его словам, похожая ситуация должна быть и с НАТО, поскольку российский диктатор Владимир Путин не учитывает действия Запада при подготовке своих шагов. Он "строит собственный график эскалации, настолько, насколько может".

"Путин хочет уничтожить нас, уничтожить Украину, а затем покорить всех соседей России. У нашей безопасности просто нет альтернативы. Поэтому нет реальных альтернатив и приглашению Украины в НАТО. Нужно приглашение в Альянс. Все наши люди и воины заслуживают этого", - добавил Зеленский.

Президент уточнил, что приглашение Украины в НАТО "реально уже в этом году".

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. Украина уже ожидает, что в ходе встречи лидеры примут решения, которые приблизят нашу страну к членству в Альянсе.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, задача максимум на саммит для нашей страны - получить приглашение в НАТО.

При этом, по его словам, задачей минимум является "дорожная карта", в которой могут быть указаны сроки и условия для вступления в Альянс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что саммит НАТО будет сфокусирован на разработке "дорожной карты" вступления Украины в Альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин НАТО Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Атака на генерацию. В чем отличия ТЭС от ТЭЦ и почему Россия хочет их уничтожить
Атака на генерацию. В чем отличия ТЭС от ТЭЦ и почему Россия хочет их уничтожить
DAILY
Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет