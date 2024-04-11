Зеленский призвал пригласить Украину в НАТО: нет альтернатив, Путин хочет нас уничтожить

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Зеленский отметил, что каждая демократическая нация в Европе заслуживает быть членом Европейского союза и НАТО. Этот факт нужно подкрепить реальными действиями.

"Июнь - это время, когда будет правильно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, что Европа проявляет слабость", - подчеркнул глава украинского государства.

По его словам, похожая ситуация должна быть и с НАТО, поскольку российский диктатор Владимир Путин не учитывает действия Запада при подготовке своих шагов. Он "строит собственный график эскалации, настолько, насколько может".

"Путин хочет уничтожить нас, уничтожить Украину, а затем покорить всех соседей России. У нашей безопасности просто нет альтернативы. Поэтому нет реальных альтернатив и приглашению Украины в НАТО. Нужно приглашение в Альянс. Все наши люди и воины заслуживают этого", - добавил Зеленский.

Президент уточнил, что приглашение Украины в НАТО "реально уже в этом году".