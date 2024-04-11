Зеленский призвал пригласить Украину в НАТО: нет альтернатив, Путин хочет нас уничтожить
Странам НАТО необходимо пригласить Украину в Альянс. Такому решению нет альтернатив, поскольку российский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить нашу страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Зеленский отметил, что каждая демократическая нация в Европе заслуживает быть членом Европейского союза и НАТО. Этот факт нужно подкрепить реальными действиями.
"Июнь - это время, когда будет правильно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, что Европа проявляет слабость", - подчеркнул глава украинского государства.
По его словам, похожая ситуация должна быть и с НАТО, поскольку российский диктатор Владимир Путин не учитывает действия Запада при подготовке своих шагов. Он "строит собственный график эскалации, настолько, насколько может".
"Путин хочет уничтожить нас, уничтожить Украину, а затем покорить всех соседей России. У нашей безопасности просто нет альтернативы. Поэтому нет реальных альтернатив и приглашению Украины в НАТО. Нужно приглашение в Альянс. Все наши люди и воины заслуживают этого", - добавил Зеленский.
Президент уточнил, что приглашение Украины в НАТО "реально уже в этом году".
Саммит НАТО в Вашингтоне
Напомним, 9-11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. Украина уже ожидает, что в ходе встречи лидеры примут решения, которые приблизят нашу страну к членству в Альянсе.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, задача максимум на саммит для нашей страны - получить приглашение в НАТО.
При этом, по его словам, задачей минимум является "дорожная карта", в которой могут быть указаны сроки и условия для вступления в Альянс.
Госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что саммит НАТО будет сфокусирован на разработке "дорожной карты" вступления Украины в Альянс.
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