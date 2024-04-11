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Зеленський закликав запросити Україну до НАТО: немає альтернатив, Путін хоче нас знищити

Четвер 11 квітня 2024 18:09
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Зеленський закликав запросити Україну до НАТО: немає альтернатив, Путін хоче нас знищити Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країнам НАТО необхідно запросити Україну до Альянсу. Такому рішенню немає альтернатив, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче знищити нашу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою.

Зеленський зазначив, що кожна демократична нація в Європі заслуговує на членство в Європейському союзі та НАТО. Цей факт слід підкріпити реальними діями.

"Червень - це час, коли правильно буде розпочати переговори про вступ України до ЄС. Європі потрібен цей сигнал її власної сили, щоб у Путіна не було спокуси подумати, що Європа виявляє слабкість", - підкреслив глава української держави.

За його словами, схожа ситуація має бути і з НАТО, оскільки російський диктатор Володимир Путін не зважає на дії Заходу при підготовці своїх кроків. Він "будує власний графік ескалації настільки, наскільки може".

"Путін хоче знищити нас, знищити Україну, а потім підкорити всіх сусідів Росії. Наша безпека просто не має альтернативи. Тому немає реальних альтернатив і запрошенню України до НАТО. Потрібне запрошення до Альянсу. Всі наші люди і воїни заслуговують на це", - додав Зеленський.

Президент уточнив, що запрошення України до НАТО "реальне вже цього року".

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Україна вже очікує, що під час зустрічі лідери ухвалять рішення, які наблизять нашу країну до членства в Альянсі.

Як розповів у коментарі РБК-Україна голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, завдання максимум на саміт для нашої країни - отримати запрошення до НАТО.

При цьому, за його словами, завданням мінімум є "дорожня карта", в якій можуть бути зазначені терміни та умови вступу до Альянсу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вже заявив, що саміт НАТО буде сфокусовано на розробці "дорожньої карти" вступу України до Альянсу.

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