Зеленський закликав запросити Україну до НАТО: немає альтернатив, Путін хоче нас знищити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою.

Зеленський зазначив, що кожна демократична нація в Європі заслуговує на членство в Європейському союзі та НАТО. Цей факт слід підкріпити реальними діями.

"Червень - це час, коли правильно буде розпочати переговори про вступ України до ЄС. Європі потрібен цей сигнал її власної сили, щоб у Путіна не було спокуси подумати, що Європа виявляє слабкість", - підкреслив глава української держави.

За його словами, схожа ситуація має бути і з НАТО, оскільки російський диктатор Володимир Путін не зважає на дії Заходу при підготовці своїх кроків. Він "будує власний графік ескалації настільки, наскільки може".

"Путін хоче знищити нас, знищити Україну, а потім підкорити всіх сусідів Росії. Наша безпека просто не має альтернативи. Тому немає реальних альтернатив і запрошенню України до НАТО. Потрібне запрошення до Альянсу. Всі наші люди і воїни заслуговують на це", - додав Зеленський.

Президент уточнив, що запрошення України до НАТО "реальне вже цього року".