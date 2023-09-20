Зеленский призвал Трампа презентовать его "формулу мира"

Он отметил, что существуют "красные линии" в подобном мирном плане. Потому Зеленский предупредил Трампа, что план, в котором предполагается отказ от территорий, рассматриваться не будет.

"Поэтому (если) идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", - сказал президент Украины.

Позиция Трампа о войне в Украине

В феврале этого года Трамп заявил, что в случае избрания президентом он "окончит войну в Украине за сутки". Недавно российский диктатор Владимир Путин похвалил его этой идеей, а Трамп признал, что ему это понравилось.

"Мне нравится, что он это сказал. Я бы его усадил в комнату. Я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я бы собрал их вместе. И я бы договорился", - сказал тогда Трамп.

Напомним, что бывший президент США неоднократно выражал свою поддержку Путину и выступал против оказания помощи Украине. Например, в мае 2023 года он не захотел признавать Путина военным преступником, а вдобавок назвал его "умным".

До этого он заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Похожее заявление он делал и в июне этого года.

При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сомневается в поддержке Трампом Путина в случае победы на выборах 2024 года.

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