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Зеленский призвал Трампа презентовать его "формулу мира"

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего главу США Дональда Трампа публично презентовать свою "формулу мира" по поводу войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он отметил, что существуют "красные линии" в подобном мирном плане. Потому Зеленский предупредил Трампа, что план, в котором предполагается отказ от территорий, рассматриваться не будет.

"Поэтому (если) идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", - сказал президент Украины.

Позиция Трампа о войне в Украине

В феврале этого года Трамп заявил, что в случае избрания президентом он "окончит войну в Украине за сутки". Недавно российский диктатор Владимир Путин похвалил его этой идеей, а Трамп признал, что ему это понравилось.

"Мне нравится, что он это сказал. Я бы его усадил в комнату. Я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я бы собрал их вместе. И я бы договорился", - сказал тогда Трамп.

Напомним, что бывший президент США неоднократно выражал свою поддержку Путину и выступал против оказания помощи Украине. Например, в мае 2023 года он не захотел признавать Путина военным преступником, а вдобавок назвал его "умным".

До этого он заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Похожее заявление он делал и в июне этого года.

При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сомневается в поддержке Трампом Путина в случае победы на выборах 2024 года.

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