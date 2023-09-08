ua en ru
Пт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

КНДР заявила о спуске на воду новой субмарины с ядерным оружием

Пятница 08 сентября 2023 03:19
UA EN RU
КНДР заявила о спуске на воду новой субмарины с ядерным оружием Фото: КНДР спустила на воду ядерную субмарину (KCNA)
Автор: Антон Малиновский

Северная Корея спустила на воду новую тактическую ядерную подлодку "Герой Ким Кун Ок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KCNA.

На церемонии открытия присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ин. Он заявил, что лодка " выполнит свою боевую миссию как одно из основных подводных наступательных средств военно-морских сил КНДР"

"Нет места для отступления от расширения военно-морской судостроительной промышленности, поскольку это первоочередная задача, которая должна быть выполнена в обязательном порядке", - заявил Ким.

Разработки КНДР

КНДР регулярно производит пуски баллистических ракет в сторону Японского и Желтого морей. Кроме того, страна нередко заявляет о новых военных разработках. Да, только в этом году они заявляли о испытании нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, баллистической ракеты и военного спутника-шпиона.

Попытки вывести последний на орбиту, однако, провалились. Последняя такая попытка состоялась 23 августа - обломки от него упали в море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР
NEWS
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
DAILY
До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине