КНДР заявила о спуске на воду новой субмарины с ядерным оружием

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KCNA.

На церемонии открытия присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ин. Он заявил, что лодка " выполнит свою боевую миссию как одно из основных подводных наступательных средств военно-морских сил КНДР"

"Нет места для отступления от расширения военно-морской судостроительной промышленности, поскольку это первоочередная задача, которая должна быть выполнена в обязательном порядке", - заявил Ким.

Разработки КНДР

КНДР регулярно производит пуски баллистических ракет в сторону Японского и Желтого морей. Кроме того, страна нередко заявляет о новых военных разработках. Да, только в этом году они заявляли о испытании нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, баллистической ракеты и военного спутника-шпиона.

Попытки вывести последний на орбиту, однако, провалились. Последняя такая попытка состоялась 23 августа - обломки от него упали в море.

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