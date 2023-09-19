Формула мира и ядерное разоружение РФ. Главные заявления Зеленского на Генассамблее ООН

РФ нужно лишить ядерного оружия

Глава государства отметил, что Украина отдала свой третий по величине ядерный потенциал, и мир доверил его России.

"Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", - добавил он.

Политический театр в Европе из-за импорта зерна

Зеленский напомнил, что Украина работает над сохранением экспортных маршрутов для перевозки зерна.

"Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера", - отметил президент, намекая на ограничения, которые ввели Польша, Венгрия и Словакия.

Похищение детей - геноцид

"К сожалению, разные террористические группировки и раньше похищали детей, но никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики. До сегодняшнего дня. Похищенных детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это геноцид", - подчеркнул Зеленский.

Россия начинает войну каждое десятилетие

"Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии", - подчеркнул Зеленский.

Формула мира на Совбезе ООН

По словам президента Украины, формула мира стала основой для возобновления существующей архитектуры безопасности.



"Теперь мы можем вернуть к жизни Устав ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН", - отметил Зеленский.

По его словам, формула мира стала глобальной, поскольку более 140 государств уже поддержали ее полностью или частично.

Приглашение на подготовку саммита мира

"Важные переговоры и консультации по имплементации формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде. И мы готовим Всемирный саммит мира. Я приглашаю всех вас - всех, кто не терпит никакой агрессии, - к совместной подготовке Саммита", - заявил глава украинского государства.

Визит Зеленского в США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера, 18 сентября, вечером прибыл в США.

Он поехал в Нью-Йорк, где проведал украинских защитников, которые проходят там лечение и реабилитацию после ранений на фронте.

В ходе визита президент участвует в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, Совета безопасности ООН. Также он проведет ряд двусторонних встреч.

Как отмечал ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Зеленский планировал сделать четкое предложение ООН.

Уже известно, что глава украинского государства будет разговаривать с главой Пентагона Ллойдом Остиным и президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Также, по данным СМИ, он может провести встречу с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Более детально о том, чего ждать от поездки Зеленского в США, можете узнать в материале РБК-Украина.