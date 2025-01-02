Украина поможет стабилизации Сирии. Зеленский провел спецсовещание

Украина поможет стабилизации ситуации в Сирии после падения режима Башара Асада. Украинское зерно будут поставлять гражданам Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства провел совещание по Сирии. Он заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра аграрной политики Украины Виталия Коваля касательно визита в Сирию. Обсудили результаты переговоров в Дамаске, безопасность и экономические перспективы.

"Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии. Настроим программу "Зерно из Украины" для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, которые готовы поддержать", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина будет коммуницировать с европейскими странами и США, чтобы поддержка Сирии была максимально сильной.

"Больше стабильности на Ближнем Востоке - это больше мира и торговли для всех партнеров", - подчеркнул он.

Позже в своем обращении президент отметил, что в этом году Сирия может стать партнером Украины.

"Готовимся возобновить дипломатические отношения с Сирией и взаимодействие в международных организациях. Я хочу поблагодарить нашу разведку за основу безопасности этих контактов. Как результат визита - будем увеличивать также торговлю с Ливаном: сейчас с этой страной у нас 400 млн долларов только нашего аграрного экспорта, и мы готовимся увеличить как минимум вдвое", - заявил Зеленский.