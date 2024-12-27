Тихий назвал условие восстановления дипломатических отношений с новым правительством Сирии

Украина будет готова к восстановлению дипломатических отношений с Сирией, если политика нового правительства страны будет отличаться от предыдущей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгия Тихого во время пресс-конференции.

"Мы будем смотреть, как будет действовать новое правительство. Предыдущий режим Асада нее признал нарушение территориальной целостности (Украины, - ред.), поэтому мы были вынуждены разорвать отношения. Если эта политика изменится, будем готовы восстанавливать дипломатические отношения", - заявил Тихий.

Спикер МИД добавил, что Киев уже установил контакт с новой властью Сирии, в частности, на уровне министров.

Отношения между Сирией и Украиной

Отношения между Сирией и Украиной существенно осложнились из-за официальной поддержки бывшего режима в Сирии действий Российской Федерации (РФ) на фоне полномасштабной войны. Сирия также признала "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР" в 2022 году, что привело к разрыву дипломатических отношений с Украиной.

Лишь недавно в Сирии был свергнут режим Башара Асада, который руководил страной десятки лет. Сегодня же стало известно о том, что Украина направила в страну 500 тонн пшеничной муки в качестве гуманитарной помощи.