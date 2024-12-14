Зеленский заявил о готовности помочь Сирии и объяснил важность этого
Украина согласовала работу по помощи Сирии. Прежде всего Киев организует гуманитарную работу и работу по безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Для Украины это важно: чем более спокойной будет ситуация в таких регионах, тем активнее мир сможет помогать нам установить мир", - пояснил президент.
Зеленский отметил, что Украина готова помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса. И в частности, благодаря гуманитарной программе "Зерно из Украины" - Grain from Ukraine.
"Я дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в сотрудничестве с международными организациями и теми партнерами, которые могут помочь. И мы призываем всех в мире сейчас подключиться к стабилизационным усилиям ради того, чтобы война, более десятилетия назад разожженная в Сирии - разожженная при участии Ирана, России, - чтобы эта война наконец прекратилась", - сказал глава Украины.
Ситуация в Сирии
Напомним, что на прошлой неделе повстанцы свергли диктаторский режим Башара Асада, который правил в Сирии более 20 лет.
Подробнее о том, что будет с Сирией после свержения режима, - можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что сейчас к ситуации в Сирии уделяется большое внимание и украинских партнеров. В частности, на этой неделе стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и советник США по национальной безопасности Джейк Салливан полетят на Ближний Восток из-за событий в Сирии.
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