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Зеленский заявил о готовности помочь Сирии и объяснил важность этого

Украина, Суббота 14 декабря 2024 17:06
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Зеленский заявил о готовности помочь Сирии и объяснил важность этого Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина согласовала работу по помощи Сирии. Прежде всего Киев организует гуманитарную работу и работу по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Для Украины это важно: чем более спокойной будет ситуация в таких регионах, тем активнее мир сможет помогать нам установить мир", - пояснил президент.

Зеленский отметил, что Украина готова помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса. И в частности, благодаря гуманитарной программе "Зерно из Украины" - Grain from Ukraine.

"Я дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в сотрудничестве с международными организациями и теми партнерами, которые могут помочь. И мы призываем всех в мире сейчас подключиться к стабилизационным усилиям ради того, чтобы война, более десятилетия назад разожженная в Сирии - разожженная при участии Ирана, России, - чтобы эта война наконец прекратилась", - сказал глава Украины.

Ситуация в Сирии

Напомним, что на прошлой неделе повстанцы свергли диктаторский режим Башара Асада, который правил в Сирии более 20 лет.

Подробнее о том, что будет с Сирией после свержения режима, - можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что сейчас к ситуации в Сирии уделяется большое внимание и украинских партнеров. В частности, на этой неделе стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и советник США по национальной безопасности Джейк Салливан полетят на Ближний Восток из-за событий в Сирии.

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