ua ru
Вс, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Флаги НАТО на границе Украины станут замком, который будет держать имперализм РФ, - Зеленский

Новина українською →
Воскресенье 14 мая 2023 19:53
Флаги НАТО на границе Украины станут замком, который будет держать имперализм РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО будет держать российский имперализм в прошлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на церемонию награждения премией Карла Великого в Аахене.

"Не существует ни одной рациональной причины, почему наши воины, которые сражаются ради нашей общей свободы, ради наших общих ценностей, не в одной организации со всеми другими воинами Альянса. Если судить по плодам наших действий, то Украина уже в Альянсе, но де-юре решение пока не принято", - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что НАТО стоит принять решение о вступлении Украины в блок.

"Стоит определить алгоритм. Это мотивирует наших воинов и это важно", - подчеркнул он.

Президент добавил, что присоединение Украины даст Североатлантическому альянсу еще один исторический результат.

"Кроме усиления всей Евроатлантики смелостью украинцев, наше присоединение к Альянсу даст еще один исторический результат - флаги НАТО рядом с флагами Украины на нашей восточной границе станут тем замком, мощным замком, который будет держать российский империализм в прошлом всегда", - подчеркнул он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Зеленский в Германии: все подробности визита
Зеленский в Германии: все подробности визита
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть