Флаги НАТО на границе Украины станут замком, который будет держать имперализм РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО будет держать российский имперализм в прошлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на церемонию награждения премией Карла Великого в Аахене.

"Не существует ни одной рациональной причины, почему наши воины, которые сражаются ради нашей общей свободы, ради наших общих ценностей, не в одной организации со всеми другими воинами Альянса. Если судить по плодам наших действий, то Украина уже в Альянсе, но де-юре решение пока не принято", - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что НАТО стоит принять решение о вступлении Украины в блок.

"Стоит определить алгоритм. Это мотивирует наших воинов и это важно", - подчеркнул он.

Президент добавил, что присоединение Украины даст Североатлантическому альянсу еще один исторический результат.

"Кроме усиления всей Евроатлантики смелостью украинцев, наше присоединение к Альянсу даст еще один исторический результат - флаги НАТО рядом с флагами Украины на нашей восточной границе станут тем замком, мощным замком, который будет держать российский империализм в прошлом всегда", - подчеркнул он.