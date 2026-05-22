Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области

Президент подробно обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским активность на фронте.

Так, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек.

В частности, уничтоженными - почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными - не менее 59 тысяч оккупантов, в плен взято более 800 российских военнослужащих.

"В приграничье Сумской области достигаем определенных целей. Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков", - отметил Зеленский.