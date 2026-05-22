Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области

Украинские войска достигают определенных целей в приграничье Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Президент подробно обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским активность на фронте.
Так, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек.
В частности, уничтоженными - почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными - не менее 59 тысяч оккупантов, в плен взято более 800 российских военнослужащих.
"В приграничье Сумской области достигаем определенных целей. Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков", - отметил Зеленский.
Напомним, аналитики отмечают, что сейчас ВСУ перехватывают инициативу на фронте - за последние месяцы украинские войска достигли наибольших успехов за время вторжения в Курскую область в августе 2024 года.
Так, ВСУ смогли вернуть значительную часть территорий в районе Купянска, освободили более 400 квадратных километров на юге страны зимой и весной 2026 года, а также продвинулись в западной части Запорожской области.
Недавно в ДШВ сообщали, что ближайшей задачей оккупантов является захват одного из двух областных центров - Сум или Харькова. Силы обороны уже фиксируют попытки врага продвинуться в направлении одного из них.
В то же время ВСУ освобождают села в Харьковской области и прижали россиян к границе.