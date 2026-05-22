Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області

Українські війська досягають визначених цілей у прикордонні Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Президент детально обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським активність на фронті.
Так, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб.
Зокрема, знищеними - майже 86 тисяч осіб, важкопораненими - щонайменше 59 тисяч окупантів, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців.
"У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей. Продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках. Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, аналітики зазначають, що наразі ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті - за останні місяці українські війська досягли найбільших успіхів за час вторгнення до Курської області у серпні 2024 року.
Так, ЗСУ змогли повернути значну частину територій у районі Куп’янська, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні країни взимку та навесні 2026 року, а також просунулися у західній частині Запорізької області.
Нещодавно у ДШВ повідомляли, що найближчим завданням окупантів є захоплення одного з двох обласних центрів - Сум або Харкова. Сили оборони вже фіксують спроби ворога просунутись у напрямку одного з них.
Водночас ЗСУ звільняють села у Харківській області й притисли росіян до кордону.