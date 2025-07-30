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Зеленский заинтриговал тайными операциями Украины: от Буданова был "хороший доклад"

Киев, Среда 30 июля 2025 20:45
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Зеленский заинтриговал тайными операциями Украины: от Буданова был "хороший доклад" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов доложил президенту Владимиру Зеленскому о тайных операциях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, сегодня для него подготовили несколько "хороших докладов".

"Только что руководитель ГУР (Кирилл Буданов - ред.) - по некоторым нашим операциям. Детали непубличные", - добавил он.

Глава государства не привел какой-либо дополнительной информации.

Успешные операции ГУР

Напомним, только вчера, 29 июля, стало известно, что украинские разведчики из Главного управления разведки Минобороны Украины провели операцию на Тендровской косе, которая находится в северной части Черного моря.

В рамках операции украинским защитникам удалось ликвидировать личный состав врага, уничтожить комплекс радиоэлектронной борьбы "Зонт" и радиолокационную станцию "Роса".

Также разведчики установили на Тендровской косе, которую контролировали российские оккупанты, украинский флаг.

При этом вчера, 29 июля, в ГУР также сообщили, что еще в прошлом году разведчикам впервые удалось применить FPV-дроны в открытом море.

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