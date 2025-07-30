Зеленський заінтригував таємними операціями України: від Буданова була "хороша доповідь"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами голови держави, сьогодні для нього підготували кілька "хороших доповідей". "Тільки що керівник ГУР (Кирило Буданов - ред.) - щодо деяких наших операцій. Деталі непублічні", - додав він.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, тільки вчора, 29 липня, стало відомо, що українські розвідники з Головного управління розвідки Міноборони України провели операцію на Тендрівській косі, що розташована в північній частині Чорного моря.

У рамках операції українським захисникам вдалося ліквідувати особовий склад ворога, знищити комплекс радіоелектронної боротьби "Зонт" і радіолокаційну станцію "Роса".

Також розвідники встановили на Тендрівській косі, яку контролювали російські окупанти, український прапор.

При цьому вчора, 29 липня, у ГУР також повідомили, що ще торік розвідникам уперше вдалося застосувати FPV-дрони у відкритому морі.

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