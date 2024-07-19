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Зеленский заинтриговал решением Польши для быстрых поставок F-16 в Украину

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Польское правительство приняло решение, которое позволит Украине как можно скорее получить истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter, Defence24 и PAP.

По словам главы государства, вчера, 18 июля, он провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском в ходе саммита Европейского политического сообщества в Британии. Стороны обсудили усиление обороноспособности Украины. 

"И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства по вопросу, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", - отметил Зеленский. 

Он поблагодарил польского премьера за эффективное выполнение договоренностей. 

Какое решение могла принять Польша

По информации польского портала Defence24, решение польского правительства может быть связано с организацией поставок F-16 в Украину или вопросами логистики. 

Журналисты уже запросили информацию по этому поводу в польском Правительственном информационном центре. 

Обновлено 17:34

По информации источников PAP, решение Польши касается логистических вопросов, которые связаны с транспортировкой техники. 

F-16 для Украины

Напомним, на прошлой неделе США, Дания и Нидерланды заявили о начале передачи Украине истребителей F-16. Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, Украина, вероятно, будет использовать такие самолеты уже этим летом.

При этом на этой неделе министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил, что первые истребители доставят в Украину в ближайшее время. Он подчеркивал, что детали о поставках раскрывать не может, поскольку подобная информация будет полезна для России.

К слову, как отмечал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, партнеры пообещали Украине больше самолетов F-16, чем обучили пилотов и инженеров.

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