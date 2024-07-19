Зеленський заінтригував рішенням Польщі для швидкого постачання F-16 в Україну

За словами глави держави, вчора, 18 липня, він провів зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час саміту Європейської політичної спільноти у Британії. Сторони обговорили посилення обороноздатності України.

"І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати винищувачі F-16", - зазначив Зеленський.

Він подякував польському прем'єру за ефективне виконання домовленостей.

Яке рішення могла ухвалити Польща

За інформацією польського порталу Defence24, рішення польського уряду може бути пов'язане з організацією постачання F-16 в Україну або питаннями логістики.

Журналісти вже запросили інформацію з цього приводу у польського Урядового інформаційного центру.

Оновлено 17:34

За інформацією джерел PAP, рішення Польщі стосується логістичних питань, пов'язаних із транспортуванням техніки.