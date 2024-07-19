Зеленський заінтригував рішенням Польщі для швидкого постачання F-16 в Україну

Польський уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати винищувачі F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter, Defence24 і PAP.
За словами глави держави, вчора, 18 липня, він провів зустріч з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час саміту Європейської політичної спільноти у Британії. Сторони обговорили посилення обороноздатності України.
"І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати винищувачі F-16", - зазначив Зеленський.
Він подякував польському прем'єру за ефективне виконання домовленостей.
За інформацією польського порталу Defence24, рішення польського уряду може бути пов'язане з організацією постачання F-16 в Україну або питаннями логістики.
Журналісти вже запросили інформацію з цього приводу у польського Урядового інформаційного центру.
Оновлено 17:34
За інформацією джерел PAP, рішення Польщі стосується логістичних питань, пов'язаних із транспортуванням техніки.
Нагадаємо, минулого тижня США, Данія та Нідерланди заявили про початок передачі Україні винищувачів F-16. Як зазначав держсекретар США Ентоні Блінкен, Україна, ймовірно, використовуватиме такі літаки вже цього літа.
При цьому міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що перші винищувачі доставлять в Україну найближчим часом. Він наголошував, що деталі про постачання розкривати не може, оскільки подібна інформація буде корисною для Росії.
До речі, як зазначав голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія, партнери пообіцяли Україні більше літаків F-16, ніж навчили пілотів та інженерів.
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