Зеленский заинтриговал новостью о боевой авиации: сегодня есть усиление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть новости относительно боевой авиации для Украины. Вскоре ее ждет усиление, но детали пока непубличные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

"Сегодня есть усиление нашей боевой авиации. Спасибо. Детали пока непубличные, но постоянно добавляем сил в небе", - сказал президент.

Объявление Зеленский сделал на фоне того, что на 11 декабря готовится проведение заседания "коалиции желающих". Это более 30 государств, которые оказывают Украине поддержку и готовы обеспечить соблюдение мирного соглашения, когда война завершится.

"Украина работает быстро. Каждый визит, каждые наши переговоры всегда имеют практический результат для прежде всего нашей обороны, для нашей устойчивости", - отметил президент.

Также, по словам Зеленского, будут дополнительные санкции Европы против российского режима. Под ударом окажутся российские танкеры "теневого флота", российская инфраструктура транспортировки нефти. Украина тоже сделает свой вклад, предоставив собственный пакет санкций против танкерного флота РФ.

"И мы будем распространять это давление в совместных форматах с нашими партнерами. Будут новые шаги и против российских пропагандистов", - заверил президент.