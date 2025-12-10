Зеленський заінтригував новиною про бойову авіацію: сьогодні є посилення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є новини щодо бойової авіації для України. Незабаром на неї чекає посилення, але деталі поки що непублічні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

"Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі", - сказав президент.

Оголошення Зеленський зробив на тлі того, що на 11 грудня готується проведення засідання "коаліції охочих". Це понад 30 держав, які надають Україні підтримку та готові забезпечити дотримання мирної угоди, коли війна завершиться.

"Україна працює швидко. Кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони, для нашої стійкості", - зазначив президент.

Також, за словами Зеленського, будуть додаткові санкції Європи проти російського режиму. Під ударом опиняться російські танкери "тіньового флоту", російська інфраструктура транспортування нафти. Україна теж зробить свій внесок, надавши власний пакет санкцій проти танкерного флоту РФ.

"І ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки й проти російських пропагандистів", - запевнив президент.