Зеленский заинтриговал новыми операциями после доклада и.о. главы СБУ

Назначение Хмары

Напомним, тогда еще глава СБУ Василий Малюк 5 января объявил об отставке с должности. 13 января его отставку поддержала Рада.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Малюком рассказал, что предложил тому остаться в СБУ и отвечать за организацию асимметричных спецопераций против России.

Глава украинского государства ожидает, что Малюк сделает такое направление одним из мощнейших в мире.

В тот же день, 5 января, президент Украины объявил, что исполняющим обязанности главы СБУ стал начальник Центра специальных операций "А" Евгений Хмара.

Зеленский подписал соответствующий указ.

К слову, 10 января после доклада Хмары президент рассказал о том, что есть результаты операций СБУ. Также, по его словам, во время той встречи были согласованы новые операции.