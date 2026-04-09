Зеленский заинтриговал второй волной соглашений с Ближним Востоком

Ситуация на Ближнем Востоке

Мировое сообщество продолжает наблюдать за напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, где стабилизация остается сложной задачей.

По словам главы государства, вокруг Ирана будет сохраняться высокая политическая и дипломатическая активность, в то же время ожидается уменьшение интенсивности военных действий.

"Все видим, как сложно стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Да, это правда. Вокруг Ирана будет еще много политической и дипломатической активности. А вот милитаристских действий, надеемся, будет меньше", - отметил Зеленский.

Влияние на экономику и рынки

Президент подчеркнул, что события в регионе имеют глобальное значение, в частности из-за их влияния на экономическую стабильность.

Он обратил внимание на колебания нефтяных цен и подчеркнул важность сохранения тенденции к их снижению.

"Это для всех в мире имеет значение - из-за дестабилизации рынков. Теперь нефтяные цены уменьшаются, и важно не сломать это. Мир хочет стабильности, и народы хотят безопасности", - подчеркнул президент.

Новые договоренности по безопасности

Отдельно Зеленский сообщил о работе Совета национальной безопасности и обороны в направлении сотрудничества со странами, расположенными вблизи Ирана.

По его словам, уже подготовлены новые проекты соглашений, а также запланировано обсуждение следующего этапа договоренностей.

"Был доклад секретаря СНБО - он продолжает работать со странами рядом с Ираном, и будет больше наших безопасностных украинских договоренностей: сейчас уже подготовлены новые драфты соглашений. На понедельник я назначил совещание о второй волне таких наших договоренностей. Украина свой вклад в безопасность делает, и в ответ партнеры будут делать свой вклад в усиление Украины", - резюмировал гарант.