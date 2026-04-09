Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский: Украина готовит трехстороннюю мирную встречу и ждет Уиткоффа после праздников

16:10 09.04.2026 Чт
Гарант рассказал, почему переговоры по Украине зашли в тупик
aimg Анастасия Никончук
Зеленский: Украина готовит трехстороннюю мирную встречу и ждет Уиткоффа после праздников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке трехсторонней встречи по прекращению войны, однако окончательный формат переговоров пока не определен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укринформ.

Подготовка к переговорам

В ближайшее время может состояться трехсторонняя встреча, посвященная завершению войны в Украине.

В то же время окончательный формат переговоров еще не согласован. Об этом глава государства заявил во время Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

"Прекращение войны и мир в Украине - вопрос номер один и задача номер один для меня, для нашей переговорной группы, для Украины в целом. Мы находимся сегодня в трехстороннем процессе различных договоренностей. Из-за войны на Ближнем Востоке были отсрочки наших встреч. Последняя была у нас в формате видео. Был разговор с представителями группы президента Соединенных Штатов и мы договорились, что в ближайшее время будет трехсторонняя встреча, или будет формат, когда американская группа приедет к нам, наверное, потом поедет к соседям", - сообщил Зеленский.

Ключевые вопросы безопасности

По словам президента, продолжается работа над доработкой гарантий безопасности для Украины.

В частности, открытыми остаются вопросы финансирования армии после завершения войны и обеспечения системами противовоздушной обороны.

Отдельно он подчеркнул сложность вопроса реакции Соединенных Штатов в случае повторной агрессии со стороны России.

Сроки и участие США

Зеленский также отметил, что точная дата визита американских представителей пока не определена.

Это связано с тем, что переговорщики США сейчас занимаются переговорами с Ираном.

Ожидается, что сроки могут быть согласованы после пасхальных праздников.

Напомним, что в Кремле пока не приняли окончательного решения относительно возможного прекращения огня на период Пасхи, которое ранее предложила Украина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, соответствующий вопрос еще остается открытым.

Отметим, что проведение трехсторонних переговоров между Украиной и Россией временно отложено из-за изменения внешнеполитических приоритетов Соединенных Штатов. Как пояснил президент Владимир Зеленский, на график дипломатических контактов повлияли события на международной арене, в частности временное сосредоточение внимания Вашингтона на ситуации вокруг Ирана.

