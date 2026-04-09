Зеленський заінтригував другою хвилею угод з Близьким Сходом

Ситуація на Близькому Сході

Світова спільнота продовжує спостерігати за напруженою ситуацією на Близькому Сході, де стабілізація залишається складним завданням.

За словами глави держави, навколо Ірану зберігатиметься висока політична та дипломатична активність, водночас очікується зменшення інтенсивності військових дій.

"Усі бачимо, як складно стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Так, це правда. Навколо Ірану буде ще багато політичної та дипломатичної активності. А от мілітарних дій, сподіваємося, буде менше", - зазначив Зеленський.

Вплив на економіку та ринки

Президент підкреслив, що події в регіоні мають глобальне значення, зокрема через їхній вплив на економічну стабільність.

Він звернув увагу на коливання нафтових цін та наголосив на важливості збереження тенденції до їх зниження.

"Це для всіх у світі має значення – через дестабілізацію ринків. Тепер нафтові ціни зменшуються, і важливо не зламати це. Світ хоче стабільності, і народи хочуть безпеки", - підкреслив президент.

Нові безпекові домовленості

Окремо Зеленський повідомив про роботу Ради національної безпеки і оборони у напрямку співпраці з країнами, розташованими поблизу Ірану.

За його словами, вже підготовлено нові проекти угод, а також заплановано обговорення наступного етапу домовленостей.

"Була доповідь секретаря РНБО – він продовжує працювати з країнами поруч з Іраном, і буде більше наших безпекових українських домовленостей: зараз уже підготовлені нові драфти угод. На понеділок я призначив нараду про другу хвилю таких наших домовленостей. Україна свій внесок у безпеку робить, і у відповідь партнери робитимуть свій внесок у посилення України", - резюмував гарант.