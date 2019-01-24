ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Зеленський заявив про вихід із кіпрської компанії Green Family

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 04:15
Зеленський заявив про вихід із кіпрської компанії Green Family
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Показане кандидатом у президенти заява датована 23 січня 2019 року

Кандидат у президенти України Володимир Зеленский заявив про свій вихід зі складу кіпрської компанії Green Family LTD, якій належить російська кінокомпанія "Грін Філмз", про яку йшлося раніше оприлюдненому розслідуванні журналістів програми "Схеми". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет ТСН.

На відео Зеленський показав документ, згідно з яким він володіє 300 акціями і заявляє про свій вихід зі складу акціонерів компанії Green Family LTD і дає доручення якомога швидше провести необхідну процедуру для виходу згідно з чинним законодавством.

Показане заява датована 23 січня 2019 року.

Зеленський заявив про вихід із кіпрської компанії Green FamilyФото: заява Володимира Зеленського (скріншот відео)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пов'язана з кандидатом на пост президента України Володимиром Зеленським компанія "Грин Филмс" отримала від Міністерства культури Росії більше 0,5 млн доларів на зйомки фільму "Вниз", одну з ролей в якому повинен був зіграти російський актор Володимир Машков, який в 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії.

Зеленського висунули кандидатом у президенти України Зеленський побудує виборчу кампанію на "бунті проти еліт"
Новини України Володимир Зеленськийофшоры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся