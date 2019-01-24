Зеленський заявив про вихід із кіпрської компанії Green Family

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Показане кандидатом у президенти заява датована 23 січня 2019 року

Кандидат у президенти України Володимир Зеленский заявив про свій вихід зі складу кіпрської компанії Green Family LTD, якій належить російська кінокомпанія "Грін Філмз", про яку йшлося раніше оприлюдненому розслідуванні журналістів програми "Схеми". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет ТСН.

На відео Зеленський показав документ, згідно з яким він володіє 300 акціями і заявляє про свій вихід зі складу акціонерів компанії Green Family LTD і дає доручення якомога швидше провести необхідну процедуру для виходу згідно з чинним законодавством.

Показане заява датована 23 січня 2019 року.

Фото: заява Володимира Зеленського (скріншот відео)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пов'язана з кандидатом на пост президента України Володимиром Зеленським компанія "Грин Филмс" отримала від Міністерства культури Росії більше 0,5 млн доларів на зйомки фільму "Вниз", одну з ролей в якому повинен був зіграти російський актор Володимир Машков, який в 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії.