Зеленський про вибух у Чернігові: всіх винних притягнуть до відповідальності

Українські правоохоронці мають з'ясувати, хто розмістив на виставці боєприпасів у Чернігові бойову зброю. Винних притягнуть до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що в результаті вибуху на виставці зброї постраждали діти. Зокрема, один хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації.

"Правоохоронці повинні якомога швидше з'ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності і будуть. Я закликаю представників міської влади по всій країні, всіх наших правоохоронців дуже уважно стежити, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося", - підкреслив Зеленський.