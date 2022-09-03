Зеленський про вибух у Чернігові: всіх винних притягнуть до відповідальності

Українські правоохоронці мають з'ясувати, хто розмістив на виставці боєприпасів у Чернігові бойову зброю. Винних притягнуть до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він нагадав, що в результаті вибуху на виставці зброї постраждали діти. Зокрема, один хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації.
"Правоохоронці повинні якомога швидше з'ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності і будуть. Я закликаю представників міської влади по всій країні, всіх наших правоохоронців дуже уважно стежити, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, у Чернігові на виставці боєприпасів сьогодні, 3 вересня, пролунав вибух.
Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху п'ятеро людей отримали поранення, серед них четверо дітей у віці від 2 до 12 років. Наразі постраждалі перебувають у лікарні.
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