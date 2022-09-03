Зеленский о взрыве в Чернигове: всех виновных привлекут к ответственности

Он напомнил, что в результате взрыва на выставке оружия пострадали дети. В частности, один мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

"Правоохранители должны как можно скорее выяснить, почему это случилось, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и будут. Я призываю представителей городских властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось", - подчеркнул Зеленский.