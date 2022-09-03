Зеленский о взрыве в Чернигове: всех виновных привлекут к ответственности

Украинские правоохранители должны выяснить, кто разместил на выставке боеприпасов в Чернигове боевое оружие. Виновных привлекут к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он напомнил, что в результате взрыва на выставке оружия пострадали дети. В частности, один мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.
"Правоохранители должны как можно скорее выяснить, почему это случилось, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и будут. Я призываю представителей городских властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в Чернигове на выставке боеприпасов сегодня, 3 сентября, раздался взрыв.
Позже стало известно, что в результате взрыва пять человек получили ранения, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.
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