Зеленський виступив перед парламентом Іспанії, а Латвія розриває дипломатичні відносини з Росією: новини за 5 квітня

Зеленський виступив перед парламентом Іспанії, російська ракета спричинила витік хімікатів, Латвія розриває дипломатичні відносини з Росією. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 5 квітня – в матеріалі РБК-Україна.
Зеленський виступив перед парламентом Іспанії: головні заяви
Президент Володимир Зеленський звернувся із промовою до Генеральних кортесів Іспанії через розв'язану Росією війну проти України.
У своєму зверненні президент зачепив теми демократії, озброєння і санкцій. Окремо Зеленський згадав про схожість України та Іспанії внутрішнім розмаїттям. Подробиці та відео – в матеріалі РБК-Україна.
Росія відповідальна за те, що сталося в Бучі, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія несе відповідальність за те, що сталося в Бучі. Оскільки наслідки звірства, які побачив весь світ, сталися саме під час російської окупації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга під час брифінгу.
"Росія відповідальна за те, що сталося у Бучі, оскільки коли це сталося, саме вона контролювала цю територію. Це військовий злочин, але я думаю, що ми бачили ще не все. Коли території перейдуть під контроль України, ми побачимо ще більше свідчень воєнних злочинів", - сказав він.
Латвія розриває дипломатичні відносини з Росією
Внаслідок російських звірств на території України, Латвія прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з окупантом. Закриває генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-строрінку голови Міністерства закордонних справ Едгарс Рінкевичс.
"У світлі злочинів, скоєних російськими військами в Україні, Латвія розриває дипломатичні відносини з Російською Федерацією, закриваючи російські генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї та висилаючи 13 дипломатів та співробітників", - заявив Рінкевичс.
Російська ракета призвела до витоку хімікатів в Тернопільській області
У Тернопільській області українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету. Зазначається, що уламки ракети впали на об'єкт у Кременецькому районі, де зберігалися рідкі мінеральні добрива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша. За словами, ворожа ракета була націлена на один з обєктів критичної інфраструктури. Однак, збита ракета впала на об'єкт, де зберігалися рідкі мінеральні добрива.
Харківський екопарк зруйновано обстрілами. Великих хижаків можуть приспати
Внаслідок масованих обстрілів повністю зруйновано харківський екопарк. У зв'язку з цим розглядається варіант із приспанням великих хижаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення власника екопарку Олександра Фельдмана.
За його словами, вчора і сьогодні екопарк знову зазнав масованих обстрілів і бомбардувань, тому можна говорити про те, що його більше немає.
Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна.