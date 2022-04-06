Зеленський виступив перед парламентом Іспанії, а Латвія розриває дипломатичні відносини з Росією: новини за 5 квітня

Зеленський виступив перед парламентом Іспанії, російська ракета спричинила витік хімікатів, Латвія розриває дипломатичні відносини з Росією. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 5 квітня – в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський виступив перед парламентом Іспанії: головні заяви

Президент Володимир Зеленський звернувся із промовою до Генеральних кортесів Іспанії через розв'язану Росією війну проти України.

У своєму зверненні президент зачепив теми демократії, озброєння і санкцій. Окремо Зеленський згадав про схожість України та Іспанії внутрішнім розмаїттям. Подробиці та відео – в матеріалі РБК-Україна.

Росія відповідальна за те, що сталося в Бучі, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія несе відповідальність за те, що сталося в Бучі. Оскільки наслідки звірства, які побачив весь світ, сталися саме під час російської окупації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга під час брифінгу.

"Росія відповідальна за те, що сталося у Бучі, оскільки коли це сталося, саме вона контролювала цю територію. Це військовий злочин, але я думаю, що ми бачили ще не все. Коли території перейдуть під контроль України, ми побачимо ще більше свідчень воєнних злочинів", - сказав він.

Латвія розриває дипломатичні відносини з Росією

Внаслідок російських звірств на території України, Латвія прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з окупантом. Закриває генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-строрінку голови Міністерства закордонних справ Едгарс Рінкевичс.

"У світлі злочинів, скоєних російськими військами в Україні, Латвія розриває дипломатичні відносини з Російською Федерацією, закриваючи російські генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї та висилаючи 13 дипломатів та співробітників", - заявив Рінкевичс.

Російська ракета призвела до витоку хімікатів в Тернопільській області

У Тернопільській області українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету. Зазначається, що уламки ракети впали на об'єкт у Кременецькому районі, де зберігалися рідкі мінеральні добрива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша. За словами, ворожа ракета була націлена на один з обєктів критичної інфраструктури. Однак, збита ракета впала на об'єкт, де зберігалися рідкі мінеральні добрива.

Харківський екопарк зруйновано обстрілами. Великих хижаків можуть приспати

Внаслідок масованих обстрілів повністю зруйновано харківський екопарк. У зв'язку з цим розглядається варіант із приспанням великих хижаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення власника екопарку Олександра Фельдмана.

За його словами, вчора і сьогодні екопарк знову зазнав масованих обстрілів і бомбардувань, тому можна говорити про те, що його більше немає.

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