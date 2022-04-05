Зеленський виступив перед парламентом Іспанії: головні заяви
Президент Володимир Зеленський звернувся із промовою до Генеральних кортесів Іспанії через розв'язану Росією війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення глави держави.
У своєму зверненні президент зачепив теми демократії, озброєння і санкцій. Окремо Зеленський згадав про схожість України та Іспанії внутрішнім розмаїттям.
"Демократія має бути вищою за ті погрози, які поширює Росія. Переконаний, що страх – це не про Іспанію. Але я прошу вас, іспанців, зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху", – заявив президент.
Зеленський подякував Іспанії за надану з початку війни допомоги. Однак, за його словами, Україна все ще потребує нових видів озброєнь і підтримки.
"Ви можете допомогти нам. Допомогти миру. Дати нам зброю, яка необхідна. І ми цінуємо ту, яку ви вже дали. Можете підтримувати подальші санкції, які необхідні. А також знищувати страх перед Росією всюди, де тільки можна його побачити", – пояснив глава держави.
Зеленський переконаний, що увесь цивілізований повинен об'єднатися перед загрозою від Росії, що вчиняє воєнні злочини в Україні. "Бо демократія не має боятися", – резюмував він.
До слова, президент України закликав ООН позбавити Росію права вето в Раді безпеки організації.
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