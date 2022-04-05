ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський виступив перед парламентом Іспанії: головні заяви

Новость на русском →
Вівторок 05 квітня 2022 21:14
Зеленський виступив перед парламентом Іспанії: головні заяви Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський звернувся із промовою до Генеральних кортесів Іспанії через розв'язану Росією війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення глави держави.

У своєму зверненні президент зачепив теми демократії, озброєння і санкцій. Окремо Зеленський згадав про схожість України та Іспанії внутрішнім розмаїттям.

"Демократія має бути вищою за ті погрози, які поширює Росія. Переконаний, що страх – це не про Іспанію. Але я прошу вас, іспанців, зробити все, щоб і в інших держав Європи не було страху", – заявив президент.

Зеленський подякував Іспанії за надану з початку війни допомоги. Однак, за його словами, Україна все ще потребує нових видів озброєнь і підтримки.

"Ви можете допомогти нам. Допомогти миру. Дати нам зброю, яка необхідна. І ми цінуємо ту, яку ви вже дали. Можете підтримувати подальші санкції, які необхідні. А також знищувати страх перед Росією всюди, де тільки можна його побачити", – пояснив глава держави.

Зеленський переконаний, що увесь цивілізований повинен об'єднатися перед загрозою від Росії, що вчиняє воєнні злочини в Україні. "Бо демократія не має боятися", – резюмував він.

До слова, президент України закликав ООН позбавити Росію права вето в Раді безпеки організації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Іспанія Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації