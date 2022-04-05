Російська ракета призвела до витоку хімікатів в Тернопільській області

У Тернопільській області українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету. Зазначається, що уламки ракети впали на об'єкт у Кременецькому районі, де зберігалися рідкі мінеральні добрива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша.

За словами, ворожа ракета була націлена на один з обєктів критичної інфраструктури. Однак, збита ракета впала на об'єкт, де зберігалися рідкі мінеральні добрива.

"Враховуючи те, що зараз іде посівна, тому ці величезні резервуари були пусті. Але ракета завдала величезних збитків цьому підприємству. Також в результаті потрапляння осколків ракети в резервуар був витік якраз оцих мінеральних добрив на грунт та на територію підприємства. Було проведено заміри й результати показали, що перевищення істотного вмісту аміаку не було", - сказав голова ОВА.

Однак, станом на 17:00 було виявлено зростання кількості аміаку в воді. Тому було зібрано штаб і розроблено наступні рекомендації:

жителям Кременецького району в визначених територіях обмежитися питтєвою водою з криниць;

заборонити вилов риби;

підприємствам, які знаходяться по руслу річки Іква, здійснити усі необхідні заходи, щоб не допустити воду до виробництва.

Окрім того, місцевим жителям роздадуть питтєву воду.