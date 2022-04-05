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Харківський екопарк зруйновано обстрілами. Великих хижаків можуть приспати

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Харків, Вівторок 05 квітня 2022 12:48
Харківський екопарк зруйновано обстрілами. Великих хижаків можуть приспати Фото: наслідки обстрілу екопарку у березні (facebook.com/FeldmanEcopark)
Автор: Юлія Бойко

Внаслідок масованих обстрілів повністю зруйновано харківський екопарк. У зв'язку з цим розглядається варіант із приспанням великих хижаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення власника екопарку Олександра Фельдмана.

За його словами, вчора і сьогодні екопарк знову зазнав масованих обстрілів і бомбардувань, тому можна говорити про те, що його більше немає.

"Найбільша проблема - це великі хижаки. Їхні вольєри поки що дивом зберігають цілісність, але ще один обстріл - і леви, тигри, ведмеді, що збожеволіли від страху, можуть опинитися на волі і піти в бік Харкова або до прилегих селищ. Ми цього допустити не можемо. Вирішення проблеми на сьогодні немає. Наші фахівці зараз розглядають можливість обладнати для них - хоча б для деяких - тимчасове житло в Чутовому Полтавської області. Якщо цього не вийде, то єдиний варіант, що залишається у нас, - це присиплення хижаків", - зазначив Фельдман.

Інших тварин, які залишаються на території екопарку, також слід терміново евакуювати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало фоторепортаж про те, як сьогодні виглядає обстріляний російськими військами Харків.

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