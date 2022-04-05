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Росія відповідальна за те, що сталося в Бучі, - Столтенберг

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Брюссель, Вівторок 05 квітня 2022 17:00
Росія відповідальна за те, що сталося в Бучі, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія несе відповідальність за те, що сталося в Бучі. Оскільки наслідки звірства, які побачив весь світ, сталися саме під час російської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга під час брифінгу.

"Росія відповідальна за те, що сталося у Бучі, оскільки коли це сталося, саме вона контролювала цю територію. Це військовий злочин, але я думаю, що ми бачили ще не все. Коли території перейдуть під контроль України, ми побачимо ще більше свідчень воєнних злочинів", - сказав він.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вкотре закликав країни Європи надати важку зброю Україні, аби не страждати від "бучанського синдрому" завтра. Оскільки звірства російськими військовими в Бучі є лише початком правди про сучасну Росію.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 41 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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