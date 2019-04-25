ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава МЗС Литви на зустрічі із Зеленським привітав його з перемогою на виборах

Новини » Вибори 2019    25.04.2019 - 17:18
Глава МЗС Литви на зустрічі із Зеленським привітав його з перемогою на виборах
Фото: Зеленський і Лінкявічюс (twitter.com/LinkeviciusL)

Лінас Лінкявічюс зустрівся в Києві з Володимиром Зеленським

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс зустрівся з Володимиром Зеленським і привітав його з перемогою на вибори президента України. Про це Лінкявічюс написав на своїй сторінці в Twitter.

Зустріч глави МЗС Литви і переможця виборів президента України пройшла в Києві.

"Провів дуже хорошу зустріч з обраним президентом України В. Зеленським у Києві: привітав з переконливою перемогою на президентських виборах, підтвердив постійну незмінну підтримку Литвою суверенітету, територіальної цілісності, процесу реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції України", - написав Лінкявічюс.

За його словами, велика народна підтримка у всіх регіонах під час виборів надає Зеленському можливість згуртувати країну шляхом забезпечення територіальної цілісності і незалежності України.

"Велика народна підтримка у всіх регіонах України надає вам унікальну можливість згуртувати країну шляхом забезпечення територіальної цілісності і незалежності України, продовження реформ, здійснення боротьби з корупцією та реалізації Угоди про асоціацію з Європейським союзом", – цитує міністра сайт МЗС Литви.

Лінкявічюс висловив тверду впевненість у тому, що між Литвою і Україною збережуться близький зв'язок і співпраця. Міністр підкреслив, що Литва готова і надалі підтримувати Україну в її інтеграції в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, раніше Лінкявічюс вітав проведення демократичних виборів в Україні. У той же час глава МЗС Литви висловив жаль, що голосування не проводилися в окупованому Криму та Донбасі.

 

 

Кадрові зміни в КСУ не вплинуть на інавгурацію Зеленського Зеленський проаналізує "мовний закон" після інавгурації
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Володимир Зеленський
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся