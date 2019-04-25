Глава МЗС Литви на зустрічі із Зеленським привітав його з перемогою на виборах

Фото: Зеленський і Лінкявічюс (twitter.com/LinkeviciusL)

Лінас Лінкявічюс зустрівся в Києві з Володимиром Зеленським

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс зустрівся з Володимиром Зеленським і привітав його з перемогою на вибори президента України. Про це Лінкявічюс написав на своїй сторінці в Twitter.

Зустріч глави МЗС Литви і переможця виборів президента України пройшла в Києві.

"Провів дуже хорошу зустріч з обраним президентом України В. Зеленським у Києві: привітав з переконливою перемогою на президентських виборах, підтвердив постійну незмінну підтримку Литвою суверенітету, територіальної цілісності, процесу реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції України", - написав Лінкявічюс.

За його словами, велика народна підтримка у всіх регіонах під час виборів надає Зеленському можливість згуртувати країну шляхом забезпечення територіальної цілісності і незалежності України.

"Велика народна підтримка у всіх регіонах України надає вам унікальну можливість згуртувати країну шляхом забезпечення територіальної цілісності і незалежності України, продовження реформ, здійснення боротьби з корупцією та реалізації Угоди про асоціацію з Європейським союзом", – цитує міністра сайт МЗС Литви.

Лінкявічюс висловив тверду впевненість у тому, що між Литвою і Україною збережуться близький зв'язок і співпраця. Міністр підкреслив, що Литва готова і надалі підтримувати Україну в її інтеграції в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, раніше Лінкявічюс вітав проведення демократичних виборів в Україні. У той же час глава МЗС Литви висловив жаль, що голосування не проводилися в окупованому Криму та Донбасі.