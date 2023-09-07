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Умеров рассказал о первых решениях на посту министра обороны Украины

Четверг 07 сентября 2023 00:50
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Умеров рассказал о первых решениях на посту министра обороны Украины Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Украины в ближайшем будущем введет электронный военный билет, запустит единый реестр призывников, а также переведет в электронную форму деятельность ВВК.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной Раде Украины.

"ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски. Диджитал. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать", – заявил Умеров.

Он также подчеркнул, что вся информация об украинских воинах должна быть в диджитале: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных.

Умеров стал министром обороны Украины

Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова 6 сентября. Такое решение поддержали 338 народных депутатов.

Перед этим, 3 сентября, источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны. Речь шла об увольнении Резникова и назначении на его должность Умерова. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

О том, что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове – читайте в материале РБК-Украина.

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