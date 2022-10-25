Зеленский изменил состав СНБО: кто получил кресло

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны главу Национального банка Украины Андрея Пышного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий Указ №736/2022, обнародованный на сайте главы государства.