ua ru
Пн, 24 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации

Новина українською →
Киев, Понедельник 24 октября 2022 17:11
Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Ранее этот пост занимал Николай Жирнов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ведомстве отмечают, что Зеленский уже подписал соответствующий указ.

"Глава государства выразил уверенность, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы", - подчеркивают в ОП.

Попко служил командиром взвода, батальона, командиром части и начальником штаба механизированной дивизии. Также он занимал руководящие должности и проходил службу в Ираке.

В период с 2016 по 2019 год он был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Киев Война России против Украины
NEWS
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
DAILY
Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему