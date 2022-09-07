Зеленський змінив керівників низки військових адміністрацій на Донбасі
Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Президент України Володимир Зеленський змінив керівників ряду військових адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, а також у Запорізькій та Херсонській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, розміщені на сторінці Офісу президента.
В Луганській області:
- Головою Старобільської районної державної адміністрації став Володимир Череватий.
В Донецькій області:
- Начальником Покровської міської військової адміністрації Покровського району став Сергій Добряк,
- Начальником Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району став Юрій Ключка,
- Начальником Добропільської міської військової адміністрації Покровського району став Андрій Бондаренко,
- Головою Покровської районної державної адміністрації став Володимир Замотаєв (замість Бондаренка),
- Начальником Селидівської міської військової адміністрації Покровського району став Анатолій Немченко,
- Головою Волноваської районної державної адміністрації став Юрій Бакаєв (замість Немченка).
В Запорізькій області:
- Головою Василівської районної державної адміністрації став Богдан Староконь (раніше він займав посаду в. о. голови).
У Херсонській області:
- З посади голови Генічеської районної державної адміністрації було звільнено Сергія Олефіренка.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів кадрові ротації у регіональних управліннях СБУ.
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