США ввели санкции против России за финансовое сотрудничество с КНДР

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к незаконным финансовым транзакциям между Россией и КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Как отметили в ведомстве, незаконная финансовая сеть между Москвой и Пхеньяном, на которую направлены новые санкции США, связана с двумя подсанкционными государственными банками КНДР - Внешнеторговым банком и Корейской банковской корпорацией "Квансон"

Именно через эти учреждения КНДР получает иностранную валюту для финансирования государственных программ по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет.

Как выяснили в США, для транзакций с этими банками Центробанк РФ использовал "МРБ Банк" в оккупированной Россией Южной Осетии.

Он был подставным юрлицом для российского "ЦСМРБанка". Его вице-президент Дмитрий Никулин организовал открытие корреспондентских счетов для северокорейских банков в "МРБ Банке" и "координировал с представителями КНДР доставку миллионов долларов и рублей банкнотами" на соответствующие счета.

МРБ Банк использовал часть северокорейских счетов для оплаты экспорта топлива из России в КНДР.

К финансовым схемам также причастна "Российская финансовая корпорация". Совместно с Внешнеторговым банком КНДР они учредили подставную компанию в Москве, по которой Пхеньян получал средства.

Кроме того, в этой схеме принимал участие и российский "Таймер Банк", переведший московской компании Stroytreyd LLC миллионы долларов для Внешнеторгового банка.