США ввели санкции против России за финансовое сотрудничество с КНДР
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к незаконным финансовым транзакциям между Россией и КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
Как отметили в ведомстве, незаконная финансовая сеть между Москвой и Пхеньяном, на которую направлены новые санкции США, связана с двумя подсанкционными государственными банками КНДР - Внешнеторговым банком и Корейской банковской корпорацией "Квансон"
Именно через эти учреждения КНДР получает иностранную валюту для финансирования государственных программ по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет.
Как выяснили в США, для транзакций с этими банками Центробанк РФ использовал "МРБ Банк" в оккупированной Россией Южной Осетии.
Он был подставным юрлицом для российского "ЦСМРБанка". Его вице-президент Дмитрий Никулин организовал открытие корреспондентских счетов для северокорейских банков в "МРБ Банке" и "координировал с представителями КНДР доставку миллионов долларов и рублей банкнотами" на соответствующие счета.
МРБ Банк использовал часть северокорейских счетов для оплаты экспорта топлива из России в КНДР.
К финансовым схемам также причастна "Российская финансовая корпорация". Совместно с Внешнеторговым банком КНДР они учредили подставную компанию в Москве, по которой Пхеньян получал средства.
Кроме того, в этой схеме принимал участие и российский "Таймер Банк", переведший московской компании Stroytreyd LLC миллионы долларов для Внешнеторгового банка.
Санкции США против России
Напомним, 23 августа США расширили санкции против России. Они затронули оборонительный и металлургический комплексы, а также поставки товаров двойного назначения.
В том же месяце Министерство финансов и Государственный департамент США ввели новый пакет санкций, направленный почти на 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, в частности в Азии и Европе. Ограничения касаются российской металлопродукции.
Также США предупредили страны, торгующие Россией, о риске вторичных санкций, если они позволят банкам РФ открывать местные филиалы для финансирования поставок товаров для российского ВПК.
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