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США ужесточили санкции против российской металлопродукции: под них попали "Норникель" и "Евраз"

Суббота 24 августа 2024 20:28
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США ужесточили санкции против российской металлопродукции: под них попали "Норникель" и "Евраз" Фото: США ужесточили санкции против российской металлопродукции (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Министерство финансов и Государственный департамент США ввели новый пакет санкций, направленный почти на 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, в том числе в Азии и Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства.

"Россия превратила свою экономику в инструмент, служащий военно-промышленному комплексу Кремля. Сегодняшние действия Министерства финансов продолжают выполнять обязательства, взятые президентом Байденом и его коллегами из Большой семерки, нацеленные на разрушение цепочек поставок военно-промышленной базы России, и на ее платежные каналы", - так прокомментировала действия США замминистра финансов Уолли Адейемо.

Под санкции попал технологический и финансовый сектор РФ, а также крупные российские металлургические и горнодобывающие компании, принадлежащие "стратегической металлургической отрасли".

В частности, введены ограничения по ряду предприятий металлургического гиганта Евраз, который контролируется Романом Абрамовичем - "Нижнетагильского металлургического комбината" (НТМК), "Объединенного Западно-Сибирского металлургического комбината", предприятия "Ванадий Тула", "Евраз Маркет" и "Евраз Маркет". Также санкции были введены против ряда российских шахт.

Также санкции были введены против предприятий "Норникеля" Владимира Потанина: сложно жить станет компаниям "Норильск Авиа", "Норильский Горно-Металлургический Комбинат им. А.П. Завенягина", "Норникель Сфера" и "Норникель Спутник", занимающейся разработкой и операционной деятельностью в области цифровизации

Напомним, ранее депутаты ПАСЕ призвали Европейский Союз также ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывать миллиарды на войну.

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