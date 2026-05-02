Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский ввел санкции против экс-главы ОП Богдана и соратников Медведчука

18:21 02.05.2026 Сб
2 мин
Ограничения будут действовать 10 лет
aimg Елена Чупровская
Фото: Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против пяти человек - среди них экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и двое функционеров олимпийского спорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Читайте также: Украина ударила санкциями по российским похитителям детей, - Зеленский

Кто под санкциями

Под ограничения попали пятеро:

  • Андрей Богдан - бывший глава Офиса Президента Украины;
  • Богдан Пукиш - бизнесмен, соратник и партнер подсанкционного Виктора Медведчука;
  • Алан Кирюхин - российский бизнесмен, ключевой менеджер подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода санкций;
  • Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили - функционеры-пропагандисты олимпийского спорта РФ.

Их действия, по оценке СНБО, угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Что предусматривают ограничения

Санкции применены на 10 лет. Они предусматривают:

  • блокирование активов;
  • запрет торговых операций;
  • приостановление лицензий и других разрешений;
  • запрет участвовать в приватизации и аренде госимущества;
  • лишение государственных наград Украины - бессрочно.

Кто такой Андрей Богдан

Богдан - юрист по специальности, в прошлом личный адвокат олигарха Игоря Коломойского. На президентских выборах 2019 года он консультировал команду Зеленского по правовым вопросам, а после победы того на выборах возглавил сначала Администрацию, а затем и только что созданный Офис Президента.

На должности он пробыл меньше года - в феврале 2020-го Зеленский его уволил. Его место занял Андрей Ермак. Еще в 2014 году Богдан подпал под люстрацию из-за работы в правительстве Николая Азарова, однако через пять лет оказался на одной из ключевых должностей в государстве.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2025 года Зеленский подписал указы о санкциях против 35 лиц и структур, связанных с "Росатомом". Ограничения касались тех, кто причастен к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ.

Напомним, тогда же Зеленский ввел санкции против 62 лиц и компаний, причастных к хищению ресурсов и культурных ценностей с оккупированных территорий.

Среди фигурантов - предприятия, присвоившие украинские железорудные активы, операторы "зернового флота" и руководители российских музеев, которые приобщали похищенные украинские экспонаты в фонды РФ.

