Зеленский ввел санкции против экс-главы ОП Богдана и соратников Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против пяти человек - среди них экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и двое функционеров олимпийского спорта РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Под ограничения попали пятеро:
Их действия, по оценке СНБО, угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Санкции применены на 10 лет. Они предусматривают:
Богдан - юрист по специальности, в прошлом личный адвокат олигарха Игоря Коломойского. На президентских выборах 2019 года он консультировал команду Зеленского по правовым вопросам, а после победы того на выборах возглавил сначала Администрацию, а затем и только что созданный Офис Президента.
На должности он пробыл меньше года - в феврале 2020-го Зеленский его уволил. Его место занял Андрей Ермак. Еще в 2014 году Богдан подпал под люстрацию из-за работы в правительстве Николая Азарова, однако через пять лет оказался на одной из ключевых должностей в государстве.
Как сообщало РБК-Украина, в августе 2025 года Зеленский подписал указы о санкциях против 35 лиц и структур, связанных с "Росатомом". Ограничения касались тех, кто причастен к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ.
Напомним, тогда же Зеленский ввел санкции против 62 лиц и компаний, причастных к хищению ресурсов и культурных ценностей с оккупированных территорий.
Среди фигурантов - предприятия, присвоившие украинские железорудные активы, операторы "зернового флота" и руководители российских музеев, которые приобщали похищенные украинские экспонаты в фонды РФ.