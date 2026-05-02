Зеленський ввів санкції проти екс-глави ОП Богдана та соратників Медведчука

Хто під санкціями

Під обмеження потрапили п'ятеро:

Андрій Богдан - колишній голова Офісу Президента України;

Богдан Пукіш - бізнесмен, соратник і партнер підсанкційного Віктора Медведчука;

Алан Кірюхін - російський бізнесмен, ключовий менеджер підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій;

Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі - функціонери-пропагандисти олімпійського спорту РФ.

Їхні дії, за оцінкою РНБО, загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Що передбачають обмеження

Санкції застосовані на 10 років. Вони передбачають:

блокування активів;

заборону торговельних операцій;

зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборону брати участь у приватизації та оренді держмайна;

позбавлення державних нагород України - безстроково.

Хто такий Андрій Богдан

Богдан - юрист за фахом, у минулому особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського. На президентських виборах 2019 року він консультував команду Зеленського з правових питань, а після перемоги того на виборах очолив спочатку Адміністрацію, а потім і щойно створений Офіс Президента.

На посаді він пробув менше року - у лютому 2020-го Зеленський його звільнив. Його місце посів Андрій Єрмак.Ще у 2014 році Богдан підпав під люстрацію через роботу в уряді Миколи Азарова, однак через п'ять років опинився на одній з ключових посад у державі.