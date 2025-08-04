Зеленский ввел санкции против похитителей активов из ВОТ и руководителей музеев РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций против лиц, причастных к незаконному вывозу ресурсов и культурных ценностей с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №579/2025 , №580/2025 главы украинского государства и на заявление уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Под ограничения попали 62 физических и юридических лица, в частности - представители теневого "зернового флота" РФ, а также руководители российских музеев.

Санкции против похитителей активов

Указ №579/2025 охватывает пакет "Похитители активов с ВОТ". Среди фигурантов пакета - ряд компаний, которые были зарегистрированы по законодательству Российской Федерации после начала полномасштабной войны и, как отмечается, присвоили имущество украинских предприятий.

В частности:

ООО "Днепрорудненский железорудный комбинат" экспроприировал активы ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" и ведет разработку Южно-Белозерского месторождения железной руды;

экспроприировал активы ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" и ведет разработку Южно-Белозерского месторождения железной руды; ООО "Екатериновский карьер" использует мощности украинского ООО "Укрроскаолин" для добычи каолина на месторождении "Екатериновское" в Донецкой области;

использует мощности украинского ООО "Укрроскаолин" для добычи каолина на месторождении "Екатериновское" в Донецкой области; ООО "Ника Трейд Инвест" осуществляет добычу на месторождении "Белая Балка", используя активы НПП "Донбасснерудпром" и ООО "Донбасскерамика".

Эти предприятия, согласно данным, получают прибыль от разработки украинских недр, платят налоги в бюджет РФ и производят продукцию, которая потенциально может быть использована оборонно-промышленным комплексом России.

Также санкции введены в отношении компаний, которые участвовали в перевозке украинского зерна:

ООО "ТД Идеалпрод", которое, по информации властей, экспортировало до 650 тыс. тонн зерна в Египет;

которое, по информации властей, экспортировало до 650 тыс. тонн зерна в Египет; ООО "Крейн Марин Контрактор", которое владеет судами "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка", "Матрос Позинич", которые осуществляли транспортировку зерна с ВОТ;

которое владеет судами "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка", "Матрос Позинич", которые осуществляли транспортировку зерна с ВОТ; капитаны судов Юрий Беляков и Вячеслав Виданов, которые управляли судном ZAFAR, зафиксированным при перевозке зерна из Крыма в Йемен в 2024 году.

Среди юридических лиц упоминается "Днепрорудненский железорудный комбинат" на временно оккупированной территории Запорожской области - предприятие, созданное на базе экспроприированных украинских активов.

Санкции против "музейщиков"

Второй указ №580/2025 направлен на 15 человек, причастных к незаконному присвоению украинских культурных ценностей и попыток интеграции оккупированных музеев в систему РФ.

Среди фигурантов пакета:

Юлия Купина , директор Российского этнографического музея, которая открывала выставку "Многонациональная Россия" в оккупированном Бердянске с экспонатами из украинских коллекций.

, директор Российского этнографического музея, которая открывала выставку "Многонациональная Россия" в оккупированном Бердянске с экспонатами из украинских коллекций. Артем Силкин и Галина Алексеева, которые баллотируются в руководящие органы Международного совета музеев (ICOM).

"Благодаря деятельности этих лиц происходит интеграция украинских музейных ценностей в каталог РФ - по состоянию на март 2025 года в открытой части российского каталога уже присутствуют 39 украинских музеев из оккупированных после февраля 2022 года территорий в то время, как в августе 2024 года таких музеев было всего шесть", - отметил Власюк