Зеленский ввел новые санкции: в списке беглецы Дмитрук и Онищенко

Президент Владимир Зеленский ввел новые санкции. Ограничения ввели против людей и компаний, которые ведут бизнес на оккупированных территориях Украины, в том числе и в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №417, опубликованный на сайте Офиса президента.
Как отметил Зеленский, под санкции попали люди, которые ведут бизнес в оккупации и платят налоги врагу, а также помогают оправдывать агрессию РФ.
"И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб - будем реагировать принципиально. Вскоре будут следующие санкционные решения", - написал президент в Telegram.
Под санкции попали 13 человек. Среди них - беглый нардеп Артем Дмитрук, экс-нардеп Александр Онищенко, украинский продюсер и президент кинокомпании Star Media Владислав Ряшин, тренер по боксу Эдуард Мечаков.
Под ограничения попали восемь компаний, шесть из них зарегистрированы на Кипре, еще две - в России. Речь идет о:
В ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. Под санкции попали артисты, которые открыто поддержали агрессию России: украинки Ани Лорак и Таисия Повалий, а также российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров и Александр Малинин - их лишили государственных наград.
В рамках санкций также потеряли награды предатели из политической среды: Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Николай Азаров, Виктор Пшонка и Дмитрий Табачник.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны расширил санкционный список, добавив бывших чиновников-предателей: Сергея Арбузова и Андрея Клюева.
На днях Зеленский подписал новый указ о санкциях против детского центра "Артек" в Крыму, который находится под контролем РФ. Также Украина ввела санкции против причастных к производству дронов в России.
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