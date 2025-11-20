Зеленский вечером встретится с фракцией "Слуги народа"

По информации источников РБК-Украина, встреча главы государства с фракцией СН может состояться около 20:00.

Что известно о встрече Зеленского с фракцией СН

Напомним, на фоне масштабной коррупционной схемы в энергетике, которую разоблачило НАБУ в рамках операции "Мидас", в Украине обострился и политический кризис.

Как известно, президент Украины, который вернулся из заграничных командировок, на сегодня анонсировал Ставку верховного главнокомандующего.

Кроме того, он рассказал, что в этот четверг будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа ".

"Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству", - заявил президент.

По информации источников РБК-Украина, глава государства, готовит некоторые законопроекты, которые могут помочь выйти из ситуации, сложившейся в стране на фоне громкого коррупционного скандала в "Энергоатоме".

Впрочем, на уточнение, идет ли речь о кадровых решениях, источник ответил, что это зависит от итогов сегодняшних разговоров и решения президента, ведь на столе как политические, так и кадровые вопросы.

Добавим, на фоне дела "Мидас" вчера был уволен Герман Галущенко с должности главы Минюста и Светлана Гринчук из Минэнерго.

Вопрос отставок и коррупционный скандал спровоцировал волну недовольства в оппозиции, которая два дня подряд блокировала трибуну Рады требуя более детальных разъяснений от правительства к сложившейся ситуации.

Кроме того, вчера представители партии "Слуга народа" выступили с призывом к другим проукраинским парламентским фракциям и группам начать переговоры о создании "коалиции национальной устойчивости" и сформировать "правительство национальной устойчивости".

Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что данное предложение является лишь заявлением "отдельных представителей" и его "не следует воспринимать его как позицию всей фракции".