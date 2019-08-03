Зеленський може зустрітися з Трампом у вересні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Планується, що зустріч відбудеться у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вересні 2019 року планується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Повинна бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати Америки готуються до проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою Білого дому Дональдом Трампом. За словами Волкера, Вашингтон вже почав підготовку до майбутньої зустрічі глав держав. Також він нагадав, що Трамп і Зеленський нещодавно мали телефонну розмову.

Також повідомлялося, що США готові розглянути залучення Трампа до нормандскому формату. За словами Волкера, США готові підтримати розширення формату переговорів, проте важливо розуміти, що Росія налаштована на припинення конфлікту.

Додамо, 25 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Глава Білого дому привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на позачергових виборах в Раду.