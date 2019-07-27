США вже готуються до зустрічі Зеленського з Трампом, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер привітав Україну з проведенням позачергових виборів в Раду

Сполучені Штати Америки готуються до проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою Білого дому Дональдом Трампом. Про це повідомив спецпредставник США в Україні Курт Волкер, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Волкера, Вашингтон вже розпочав підготовку до майбутньої зустрічі глав держав. Також він нагадав, що Трамп та Зеленський нещодавно мали телефонну розмову.

"Ви знаєте, що президент Трамп привітав президента Зеленського з його перемогою свого часу. У четвер цього тижня вони знову мали розмову. Ми наразі працюємо над підготовкою візиту президента України Зеленського до США", - заявив він.

За його словами, наразі узгоджуються графіки двох президентів.

"По-перше немає жодних умов. Президент Трамп підтвердив запрошення Зеленського в цей четвер. Звичайно ми хочемо зробити цю зустріч якомога більш продуктивною. Посол Тейлор в тісному контакті працює з командою президента Зеленського, щоб розробити такий порядок денний. Ми не знаємо яка саме дата зможе спрацювати для графіків обох президентів. Але посол Тейлор над цим працює. Я думаю, що незабаром ми це знатимемо", - заявив Волкер

Крім того, спецпредставник привітав Україну з проведенням позачергових парламентських виборів, які відбулися у неділю, 21 липня.

"Ми вітаємо народ України із успішними парламентськими виборами. Це були вільні та чесні вибори, вони справді відображають волі українського народу. Ці вибори, а також президентські, які також були вільними та чесними, дають владі Україні достатній мандат для того, щоб реалізовувати реформи і з іншого боку - право народу України очікувати того, за що вони голосували", - заявив Волкер

Він наголосив, що США повністю підтримують прагнення України бути частиною Європи та західних інституцій.

"Саме так повинна працювати демократія. Ми дуже радіємо за вас. США повністю по боці України. За результатами виборів ми бачимо, що українці проголосували за реформи, за мир, за те, щоб Україна була частиною Європи, частиною НАТО, частиною західних інституцій. Ви маєте повну підтримку США у своїх прагненнях", - заявив Волкер.

Нагадаємо, що 25 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Глава Білого дому привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на позачергових виборах в Раду.