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Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Новини » Політика    25.07.2019 - 20:22
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський і Трамп обговорили позачергові вибори в Раду

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу глави держави.

Як повідомляється, Трамп привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і Володимира Зеленського - з впевненою перемогою партії "Слуга народу".

"Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодія між Україною та США", - йдеться в повідомленні.

Крім того, американський лідер підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України і готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ в Україні.

Президент України подякував Дональда Трампа за лідерство США в збереженні і посиленні санкційного тиску на Російську Федерацію.

Також лідери двох держав домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Володимира Зеленського в США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що зустріч глав України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться в серпні-вересні поточного року.

Крім того, в Офісі президента України в даний час уточнюють дати зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У зв'язку з відставкою посла США Валерія Чалого не буде скасований візит Зеленського в США.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський 19 липня звільнив надзвичайного і повноважного посла України в США Валерія Чалого.

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