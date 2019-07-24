Зеленський зустрінеться з Джонсоном після Brexit, - посол

Фото: Наталія Галібаренко

Борис Джонсон двічі відвідував Україну під час роботи міністром закордонних справ

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко прогнозує, що зустріч нового прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та президента України Володимира Зеленського буде після того, як Лондон завершить вихід з Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що після обрання у фокусі уваги нового прем'єр-міністра буде реалізація "Брекзиту".

"Ми б, звичайно, дуже хотіли організувати цей візит у зручний для обох сторін час. Ми, звичайно, об’єктивно даємо час Великій Британії на реалізацію Брекзиту до 31 жовтня, але після того моменту, думаю, буде робитися все для того, щоб ми організували повноцінний двосторонній контакт між двома лідерами", - сказала посол.

Також Галібаренко зазначила, що Борис Джонсон двічі відвідував Україну під час роботи міністром закордонних справ Об’єднаного королівства і тому він знає про нашу специфіку, про збройний конфлікт з росіянами, про анексію Криму, і ми завжди можем розраховувати на його підтримку.

Нагадаємо, лідер консервативної партії Великобританії Борис Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни. Таким чином, він офіційно змінив Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.

Як писало РБК-Україна раніше, Джонсон заявив, що його країна буде готовадо Brexit до 31 жовтня 2019 року. За його словами, Великобританія буде готова вийти з Європейського союзу з угодою про умови Brexit або без неї.