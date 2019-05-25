Меджліс готовий надати Зеленському інформацію про політв'язнів

Фото: Рефат Чубаров (УНІАН)

Чубаров впевнений, що Зеленський не зможе обходити питання кримських татар

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що готовий надати президенту України Володимиру Зеленському інформацію про політв'язнів, яка може допомогти їх звільнити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами Чубарова, Меджліс готовий надати, при необхідності, інформацію, яка може допомогти звільнити українських громадян, яких незаконно утримують на території Росії та окупованого Криму.

"Ми готові максимально поділитися своїми уявленнями, що до цього було зроблено, що робиться, і найголовніше - що необхідно зробити. Буде таке побажання з боку президента - ми це зробимо. Поки що таких сигналів про те, що сядемо і поговоримо по Криму, такого не було", - розповів він.

Глава Меджлісу зазначив, що президент Зеленський не зможе весь час обходити питання Криму та кримських татар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український консул отримав відмову у зустрічі з Володимиром Балухом, якого незаконно утримують в Російській Федерації. Українське посольство направило ноту Міністерству закордонних справ Росії.

Раніше, український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування. Правозахисник назвала голодування Клиха благанням про допомогу, адресованим новому президенту України Володимиру Зеленському.