Кількість українських політв'язнів в РФ наближається до 100, - адвокат

Фото: Микола Полозов (Уніан)

В окупованому Криму відбуваються репресії і зачистки за расовою і національною ознакою

Кількість українських політв'язнів у РФ наближається до 100. Більше половини з них - кримські татари, повідомляє адвокат Микола Полозов Facebook.

Полозов зазначив, що в окупованому Криму відбуваються репресії і зачистки за расовою і національною ознакою.

"Російські влада проводить послідовну політику придушення і гноблення кримських татар з самого початку окупації, починаючи з убивства Решата Аметова в березні 2014 року", - зазначив він.

Адвокат зазначив, що російські власті переслідують два завдання, фабрикуючи кримінальні справи проти громадян України.