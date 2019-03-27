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Кількість українських політв'язнів в РФ наближається до 100, - адвокат

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 15:22
Кількість українських політв'язнів в РФ наближається до 100, - адвокат
Фото: Микола Полозов (Уніан)

В окупованому Криму відбуваються репресії і зачистки за расовою і національною ознакою

Кількість українських політв'язнів у РФ наближається до 100. Більше половини з них - кримські татари, повідомляє адвокат Микола Полозов Facebook.

Полозов зазначив, що в окупованому Криму відбуваються репресії і зачистки за расовою і національною ознакою.

"Російські влада проводить послідовну політику придушення і гноблення кримських татар з самого початку окупації, починаючи з убивства Решата Аметова в березні 2014 року", - зазначив він.

Адвокат зазначив, що російські власті переслідують два завдання, фабрикуючи кримінальні справи проти громадян України.

"Залякати кримських татар і придушити будь-який протест проти незаконних дій окупаційної влади; спробувати репресіями радикалізувати кримськотатарський народ до рівня північнокавказьких республік і тим самим приступити до остаточного вирішення кримськотатарського питання на території півострова", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, сьогодні російські силовики заявили, що затримали в Криму 20 кримських татар. Затримані Шабан Умеров, Рустем Сейтхалілов, Риза Ізетов, Фарід Базарів, Джеміль Гафаров, Сейран Муртаза, Алім Карімов, Тофік Абдулгазієв, Білял Аділов, Меджі Абдурахманов, Рустем Шейхалієв, Сейтвели Сейтабдієв, Яшар Муєдінов, Ізет Абдулаєв, Асан Яник, Енвер Аметов, Руслан Сулейманов, Акім Бекіров, Ерфан Осман і Сервер Газієв. МЗС України висловив протест РФ і закликав звільнити кримських татар.

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