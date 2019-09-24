Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим під час 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Зазначається, що глави держав обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці.

Також, Володимир Зеленський запросив Касима-Жомарта Токаєва відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше Президент України зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. В ході зустрічі Зеленський зазначив, що Україна продовжить активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський в рамках участі у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, де обговорив питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа.

РБК-Україна повідомляло раніше, що Зеленський сподівається, що його зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом буде продуктивною. Президент підкреслив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.